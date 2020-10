Arrestati 33 membri di Ong tedesche in Grecia: traffico di esseri umani (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – Esistono notizie che i media allineati italiani cercano di oscurare completamente: è il caso dell’arresto in Grecia di 33 membri di organizzazioni governative tedesche accusate di aver creato una rete per promuovere l’immigrazione clandestina. Tra le Ong finite sotto inchiesta, ce ne sono anche due che operano anche tra le coste libiche e l’Italia, Sea Watch e il centralino Alarm Phone, quest’ultimo fondato da padre Mussie Zerai, già accusato dalla procura di Trapani per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e altre due che operano esclusivamente in Grecia, Mare Liberum (che con la sua nave fa la spola dalla Turchia a Lesbo) e Flucht & Migration (centro di ricerca che si occupa di immigrazione). Le indagini sono state svolte dalla Direzione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – Esistono notizie che i media allineati italiani cercano di oscurare completamente: è il caso dell’arresto indi 33di organizzazioni governativeaccusate di aver creato una rete per promuovere l’immigrazione clandestina. Tra le Ong finite sotto inchiesta, ce ne sono anche due che operano anche tra le coste libiche e l’Italia, Sea Watch e il centralino Alarm Phone, quest’ultimo fondato da padre Mussie Zerai, già accusato dalla procura di Trapani per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e altre due che operano esclusivamente in, Mare Liberum (che con la sua nave fa la spola dalla Turchia a Lesbo) e Flucht & Migration (centro di ricerca che si occupa di immigrazione). Le indagini sono state svolte dalla Direzione ...

