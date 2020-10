A Rho il teatro che nasce | È un' emozione

Ultime Notizie dalla rete : Rho teatro

Sempione News

Venerdì 2 ottobre alle 21 entrerà in scena la Banda Osiris con "Le dolenti note". Tempo permettendo il calendario di eventi che articola in tre giorni si terrà al parco di Villa Burba ...Cresce il festival di circo e teatro di strada "Circonferenze" e diventa "Circonferenze Multiple", in programma dal 2 al 4 ottobre a Rho ...