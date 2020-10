Vaccino antinfluenzale, estesa la fascia protetta: ecco chi dovrebbe farlo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, è stata estesa la fascia protetta delle persone per cui è raccomandato il Vaccino antinfluenzale. Oltre ai malati con patologie croniche e agli over-65, il Vaccino antinfluenzale è quest’anno raccomandato anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni ed a tutti i soggetti a partire dai 60 anni di … Leggi su 2anews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, è stataladelle persone per cui è raccomandato il. Oltre ai malati con patologie croniche e agli over-65, ilè quest’anno raccomandato anche ai bambini da 6 mesi a 6 anni ed a tutti i soggetti a partire dai 60 anni di …

