Uefa Champions League Player Awards 2020: ecco tutti i premi (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Uefa consegna i Player Awards 2020. Durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-21, la Uefa ha premiato i migliori giocatori, ruolo per ruolo, che hanno impressionato nel corso dell’ultima edizione. Tra i portieri il migliore è stato Manuel Neuer mentre tra i difensori spicca Joshua Kimmich. Kevin De Bruyne è stato eletto miglior centrocampista mentre il premio del miglior attaccante è stato assegnato a Robert Lewandowski. tutti I premi RUOLO PER RUOLO PORTIERI Vincitore: Manuel Neuer (Bayern Monaco) Sul podio: Keylor Navas (Paris Saint-Germain) e Jan Oblak (Atletico Madrid)Vincitore 2019: Alisson Becker ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laconsegna i. Durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della-21, lahaato i migliori giocatori, ruolo per ruolo, che hanno impressionato nel corso dell’ultima edizione. Tra i portieri il migliore è stato Manuel Neuer mentre tra i difensori spicca Joshua Kimmich. Kevin De Bruyne è stato eletto miglior centrocampista mentre ilo del miglior attaccante è stato assegnato a Robert Lewandowski.RUOLO PER RUOLO PORTIERI Vincitore: Manuel Neuer (Bayern Monaco) Sul podio: Keylor Navas (Paris Saint-Germain) e Jan Oblak (Atletico Madrid)Vincitore 2019: Alisson Becker ...

