Sorteggi Champions: la Juve pesca il Barça, Atalanta col Liverpool. All'Inter tocca il Real

Tutto pronto per i Sorteggi di Champions League che quest'anno avranno delle date molto ravvicinate, si inizia il 20-21 ottobre per la fase a gironi. Di seguito, il quadro completo dei gironi.

Girone A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca.
Girone B: Real Madrid, Shakhtar, Inter, Borussia Moenchengladbach.
Girone C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia.
Girone D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland.
Girone E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes.
Girone F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge.
Girone G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros.
Girone H: Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia, Basaksehir.

