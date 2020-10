Sassuolo-Crotone (3 ottobre ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Sassuolo potrebbe essere ancora tra le sorprese del campionato e ambire concretamente a un posto nelle coppe nella prossima stagione, se non l’Europa League potrebbe essere la nuova Conference League. Il calendario mette di fronte alla squadra di De Zerbi, dopo lo Spezia battuto comodamente 4-1, un’altra neopromossa come il Crotone che è ancora … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilpotrebbe essere ancora tra le sorprese del campionato e ambire concretamente a un posto nelle coppe nella prossima stagione, se non l’Europa League potrebbe essere la nuova Conference League. Il calendario mette di fronte alla squadra di De Zerbi, dopo lo Spezia battuto comodamente 4-1, un’altra neopromossa come ilche è ancora … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Sassuolo-Crotone (3 ottobre ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - CanaleSassuolo : Sassuolo-Crotone, l’arbitro è Ivano Pezzuto: ecco precedenti e squadra arbitrale - SassuoloUS : #SassuoloCrotone sarà arbitrata da Pezzuto di Lecce. Al VAR Fabbri di Ravenna e Mondin di Treviso. La designazione… - Calciodiretta24 : Sassuolo – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Sassuolo – Crotone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -