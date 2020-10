Rugani Juventus, c’è l’accordo per la cessione: arriva la conferma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Daniele Rugani è sempre più vicino al trasferimento al Rennes. La squadra francese, che ha preso anche Dalbert, sta facendo sul serio e vorrebbe rinforzare la rosa con l’ex Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa dovrebbe concludersi con un prestito oneroso (1,5-2 milioni di Euro) più diritto di riscatto. Più defilato, invece, appare il Newcastle. Juventus: le parole della Persico su Rugani Michela Persico, compagna del difensore, tramite Instagram ha risposto ai tifosi bianconeri quando le sono state poste delle domande sul futuro del calciatore. Le parole: Leggi anche:Juventus, da Paratici nessuna smentita anzi! Parole che sanno di conferma “Dato che me lo chiedete tutti. Rispondo una volta sola: nella vita tutto può succedere se no ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 ottobre 2020) Danieleè sempre più vicino al trasferimento al Rennes. La squadra francese, che ha preso anche Dalbert, sta facendo sul serio e vorrebbe rinforzare la rosa con l’ex Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa dovrebbe concludersi con un prestito oneroso (1,5-2 milioni di Euro) più diritto di riscatto. Più defilato, invece, appare il Newcastle.: le parole della Persico suMichela Persico, compagna del difensore, tramite Instagram ha risposto ai tifosi bianconeri quando le sono state poste delle domande sul futuro del calciatore. Le parole: Leggi anche:, da Paratici nessuna smentita anzi! Parole che sanno di“Dato che me lo chiedete tutti. Rispondo una volta sola: nella vita tutto può succedere se no ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juventus vuole Chiesa e offre in cambio Rugani e De Sciglio. La Fiorentina dice: 'Grazie, siet… - marcoconterio : ?? Domani può essere il giorno dei summit decisivi per #Chiesa dalla #Fiorentina alla #Juventus. ?? Intanto il… - yutomanga : RT @_deep_x: non Aspettatevi nulla,così se accadrà sarete più contenti. vi Ho detto di #rugani quando ancora lo si metteva tra i “non si pu… - _deep_x : non Aspettatevi nulla,così se accadrà sarete più contenti. vi Ho detto di #rugani quando ancora lo si metteva tra i… -