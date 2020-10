Rosalinda Celentano, nel suo passato la diva: “Con Monica Bellucci ci siamo amate in gioventù, ma io…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Rosalinda Celentano ha svelato in passato alcuni retroscena interessanti circa il suo rapporto con la diva Monica Bellucci. Rosalinda Celentano e Monica Bellucci: “amore vero” Sono passati anni da questa rivelazione che spiazzò il mondo dello spettacolo. Parliamo della confessione a cuore aperto, e libera, da parte di Rosalinda Celentano. L’attrice in una lunga intervista … L'articolo Rosalinda Celentano, nel suo passato la diva: “Con Monica Bellucci ci siamo amate in gioventù, ma io…” proviene ... Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020)ha svelato inalcuni retroscena interessanti circa il suo rapporto con la: “amore vero” Sono passati anni da questa rivelazione che spiazzò il mondo dello spettacolo. Parliamo della confessione a cuore aperto, e libera, da parte di. L’attrice in una lunga intervista … L'articolo, nel suola: “Conciin gioventù, ma io…” proviene ...

Sono passati anni da questa rivelazione che spiazzò il mondo dello spettacolo. Parliamo della confessione a cuore aperto, e libera, da parte di Rosalinda Celentano. L’attrice in una lunga intervista ...

Figlia di Adriano Celentano e di Claudia Mori, Rosalinda Celentano è - da sempre - al centro del gossip per i suoi flirt ...

