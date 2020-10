PS5: i componenti interni del DualSense in una nuova immagine e spunta un 'DualSense Pro' (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si torna a parlare di una nuova foto dedicata ai componenti interni del DualSense, il controller che rivoluzionerà il concetto di gioco su PlayStation 5.Queste immagini sono state condivise dalla società argentina Evzen Elite che produce controller per PlayStation 4 ed Xbox One ed includono una foto frontale dell'interno del DualSense nonché quello che sembra il prototipo su carta di un controller dedicato ai professionisti e che mostra la parte posteriore in cui sono presenti delle levette aggiuntive e la possibilità di "mappare" tutti i pulsanti del controller a proprio piacimento.Non sappiamo se questo tipo di controller verrà fabbricato più avanti o se è già in produzione, ad ogni modo non ci resta che ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si torna a parlare di unafoto dedicata aidel, il controller che rivoluzionerà il concetto di gioco su PlayStation 5.Queste immagini sono state condivise dalla società argentina Evzen Elite che produce controller per PlayStation 4 ed Xbox One ed includono una foto frontale dell'interno delnonché quello che sembra il prototipo su carta di un controller dedicato ai professionisti e che mostra la parte posteriore in cui sono presenti delle levette aggiuntive e la possibilità di "mappare" tutti i pulsanti del controller a proprio piacimento.Non sappiamo se questo tipo di controller verrà fabbricato più avanti o se è già in produzione, ad ogni modo non ci resta che ...

