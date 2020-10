Pontecagnano Faiano, chiusi per sanificazione gli uffici comunali di Villa Crudele (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Resteranno chiusi in via precauzionale, domani, 2 ottobre, gli uffici comunali di Villa Crudele a Pontecagnano Faiano per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti. Oggi, infatti, le Autorità Sanitarie competenti hanno comunicato la positività al Covid-19 di un utente, che il giorno 22 Settembre 2020 si è recato presso gli uffici. È stata fatta richiesta di tampone per i dipendenti che hanno avuto contatti con il positivo, anche se ad oggi nessuno di questi presenta sintomi.C.O.C. – Centro Operativo Comunale – e ASL sono già attive per delineare la mappatura dei contatti avuti dalla persona in modo da garantire, come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Resterannoin via precauzionale, domani, 2 ottobre, glidiper consentire le operazioni didegli ambienti. Oggi, infatti, le Autorità Sanitarie competenti hanno comunicato la positività al Covid-19 di un utente, che il giorno 22 Settembre 2020 si è recato presso gli. È stata fatta richiesta di tampone per i dipendenti che hanno avuto contatti con il positivo, anche se ad oggi nessuno di questi presenta sintomi.C.O.C. – Centro Operativo Comunale – e ASL sono già attive per delineare la mappatura dei contatti avuti dalla persona in modo da garantire, come ...

