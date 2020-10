Nahaze | «Non voglio vivere di rimpianti»

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Il nome d’arte, Nahaze, deriva dalla crasi tra il suo nome, Nathalie, e quello della nonna materna, Hazel. Il cognome, invece, ha sempre suscitato nei compagni e nei professori un’attenzione curiosa: è Intelligente. «Quando i prof mi chiamavano scappava sempre la battuta: “vediamo se sei davvero intelligente”. E lì mi sembrava di dover soddisfare un’aspettativa» racconta Nahaze al telefono dalla sua casa di Matera, in una delle giornate più calde di quest’estate. Il lockdown lo ha passato a casa con la sua famiglia, tra la didattica a distanza – si è diplomata quest’anno – e un impegno sempre più crescente nella musica: da quando è uscito Carillon, il singolo che si è avvalso della collaborazione di Achille Lauro, Nahaze non si è più fermata. La sua ultima canzone, Future, riflette proprio su quel turbinio incontrollato di avvenimenti, sulle aspettative e sui sogni, sulle speranze e la voglia di guardare avanti. https://www.youtube.com/watch?v=1BbTQ8OUqM8

C'è chi la chiama la Billie Eilish italiana, chi l'ha conosciuta per «Carillon»: ecco chi è l'enfant prodige di «Freak» e «Control» in Baby 3 ...