Manovra da 40 miliardi, governo diviso su come tagliare le tasse (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il governo lavora alla Manovra, un piano da 40 miliardi di euro (22 in deficit): si ragiona sul taglio delle tasse e sulla riforma del fisco. Ma manca l'accordo. Dopo il primo semaforo verde alla Nota di Aggiornamento al Def (NaDef), il governo lavora sulla Manovra, sulle misure che dovranno essere finanziate e soprattutto su come le misure debbano essere finanziate. Anche perché ci sono degli ostacoli non di poco conto sul cammino del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che dovrà ad esempio fare i conti con i tempi dei fondi europei. Si tratta di soldi che si mettono in conto ma che ad oggi non ci sono e che non ci saranno fino alla metà del 2021. Scenario che costringerà l'Italia ad indebitarsi, almeno in un ...

