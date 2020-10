Juventus | un anno fa il canto del cigno | 3-0 al Bayer Leverkusen

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) E’ una situazione particolare quella che si sta vivendo in casaa nome di tutto il mondo bianconero. Si registra un’insoddisfazione generale da parte dei tifosi, che non gradiscono nella maniera più totale il mercato che sta gestendo la dirigenza, ma non solo. La voglia di vincere è tanta e l’ambiente intorno alla Vecchia Signora starebbe dando segnali di insofferenza. Il sogno dei supporter dellasarebbe quello di vedere una squadra dominante sia in campi nazionali che europei, in chiave Champions League. Andrea Pirlo starebbe lavorando con quello scopo finale, il cui progetto sarebbe solo alle battute iniziali, tenendo conto del breve precampionato del quale la squadra ha potuto usufruire. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Demiral in Premier League? La risposta della ...