Juve U23 | ufficiale il ritorno di Mosti

(Di giovedì 1 ottobre 2020) TORINO - Nicolaè ufficialmente un nuovo calciatore dellaU23 . Per il centrocampista classe 1998 che arriva dal Monza a titolo temporaneo, però, non è una prima volta., 18 presenze e ...

TORINO - La Juventus ha ufficialmente annunciato l'arrivo di Nicola Mosti per la formazione U23. Per il centrocampista classe 1998 che arriva dal Monza a titolo temporaneo, però, non è una prima volta ...Nuovo rinforzo per la Juventus U23. Il club bianconero infatti ha annunciato l'arrivo di Nicola Mosti, centrocampista classe 1998 che arriva in prestito dal Monza.