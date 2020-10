Ivanka | Melania | Lara e Tiffany Trump | “clan” in biondo in campagna elettorale

Leggi su iodonna

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tutti i biondi di tendenza sfoglia la gallery Che siano amiche o no,condividono una passione: i capelli biondi. Un look che accomuna non solo la figlia e la moglie del presidente Donald, ma in generale le donne del “clan”. Come, quarta figlia di Donald, e, moglie di Eric: il quartetto blonde non ha resistito al selfie di gruppo nel backstage del primo attesissimo dibattito presidenziale. Blonde ambition: ambizione in, ...