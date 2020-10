Il Milan conquista l’Europa ai rigori, Rio Ave eliminato (Di venerdì 2 ottobre 2020) VILA DO CONDE (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Incredibile a Vila Do Conde, ma alla fine un brutto Milan approda alla fase a gironi di Europa League grazie ad una rocambolesca e infinita sequenza ai calci di rigore. Anche in emergenza di formazione, faticando più del dovuto e con un pareggio raggiunto solo all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare su rigore, la squadra rossonera fa quello che negli ultimi cinque mesi gli è riuscito meglio: vincere. Due successi su due in campionato, tre su tre in Europa League in questo avvio di stagione. A farne le spese stavolta è il Rio Ave sconfitto ai calci di rigore dopo un 2-2 maturato nei 120′ con un penalty allo scadere di Calhanoglu. Senza Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli inventa Daniel Maldini al centro dell’attacco in un 4-2-3-1 ancora più imprevedibile sulla carta ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) VILA DO CONDE (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Incredibile a Vila Do Conde, ma alla fine un bruttoapproda alla fase a gironi di Europa League grazie ad una rocambolesca e infinita sequenza ai calci di rigore. Anche in emergenza di formazione, faticando più del dovuto e con un pareggio raggiunto solo all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare su rigore, la squadra rossonera fa quello che negli ultimi cinque mesi gli è riuscito meglio: vincere. Due successi su due in campionato, tre su tre in Europa League in questo avvio di stagione. A farne le spese stavolta è il Rio Ave sconfitto ai calci di rigore dopo un 2-2 maturato nei 120′ con un penalty allo scadere di Calhanoglu. Senza Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli inventa Daniel Maldini al centro dell’attacco in un 4-2-3-1 ancora più imprevedibile sulla carta ma ...

CorriereCitta : Il Milan conquista l’Europa ai rigori, Rio Ave eliminato - mike17101 : Dai Milan, siamo tutti con te! Conquista questa qualificazione in Europa League! #RioAveMilan - milansette : Milan, il QS titola: 'Colombo in Portogallo alla conquista dell’Europa' - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Milan, il QS titola: 'Colombo in Portogallo alla conquista dell’Europa' - sportli26181512 : Milan, il QS titola: 'Colombo in Portogallo alla conquista dell’Europa': Anche il QS in edicola questa mattina dedi… -