Fondo perduto per agenzie viaggi e tour operator: ecco come fare domanda (Di giovedì 1 ottobre 2020) agenzie viaggi e tour operator possono chiedere entro il 9 ottobre 2020 il Fondo perduto istituito con il Decreto Rilancio il 12 agosto 2020. E’ stato pubblicato anche sul MiBact: Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. La domanda va inviata al seguente link https://sportelloincentivi.beniculturali.it/. Si tratta dello sportello telematico del ministero che accetta le richieste di contributi di sostegno dell’economia. Basta una sola registrazione per poter accedere per sempre. Il login si effettua con lo Spid e il CNS, due modalità di accesso attive per molti siti pubblici, ad esempio Unioncamere, Agenzia delle Entrate e Inps. A breve, sarà lo Spid l’unica modalità di accesso partendo proprio ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 ottobre 2020)possono chiedere entro il 9 ottobre 2020 ilistituito con il Decreto Rilancio il 12 agosto 2020. E’ stato pubblicato anche sul MiBact: Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Lava inviata al seguente link https://sportelloincentivi.beniculturali.it/. Si tratta dello sportello telematico del ministero che accetta le richieste di contributi di sostegno dell’economia. Basta una sola registrazione per poter accedere per sempre. Il login si effettua con lo Spid e il CNS, due modalità di accesso attive per molti siti pubblici, ad esempio Unioncamere, Agenzia delle Entrate e Inps. A breve, sarà lo Spid l’unica modalità di accesso partendo proprio ...

