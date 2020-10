Disoccupati di nuovo sotto il 10% Dal lockdown sono 350mila in più (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (-0,1 punti) ad agosto, ma tra i giovani sale al 32,1% (+0,3 punti). Lo rileva l'Istat diffondendo i dati provvisori su occupati e Disoccupati. Secondo sempre l'Istat, ad agosto ci sono stati +83.000 occupati ma -425.000 sull'intero anno. Ad agosto la la crescita dell’occupazione già registrata a luglio ha continuato a proseguire, sono tornate a calare il numero di persone in cerca di lavoro ed è continuata la diminuzione dell’inattività. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il tasso di disoccupazione scende al 9,7% (-0,1 punti) ad agosto, ma tra i giovani sale al 32,1% (+0,3 punti). Lo rileva l'Istat diffondendo i dati provvisori su occupati e. Secondo sempre l'Istat, ad agosto cistati +83.000 occupati ma -425.000 sull'intero anno. Ad agosto la la crescita dell’occupazione già registrata a luglio ha continuato a proseguire,tornate a calare il numero di persone in cerca di lavoro ed è continuata la diminuzione dell’inattività. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Disoccupati di nuovo sotto il 10% Dal lockdown sono 350mila in più - NuovaScintilla : 1/10/20. Nuovo corso Unioncoop finanziato dal FSE e dalla Regione: AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE(mediazione immobil… - framale : Sono i professori invisibili: non hanno sindacato, non hanno contratti da dipendente e in molti casi nemmeno partit… - tempostretto : Un nuovo articolo: (S. Teresa. Borse lavoro Aro, al via selezione di dieci disoccupati) è stato pubblicato su: Temp… - VanessaSantoni : RT @AnnaVitaliani: Apre domani il nuovo #centercasa a #Trieste. Raddoppiati metratura e personale. 17 nuovi assunti: giovani e disoccupati… -

Ultime Notizie dalla rete : Disoccupati nuovo Domanda Naspi: perchè è stata rifiutata se l’ho presentata entro i termini? Orizzonte Scuola Naspi e Discoll 2020: istruzioni per la nuova proroga

Circolare INPS 101 2020 sulla nuova proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll. Richiesta necessaria solo per chi ha chiesto la pensione anticipata ...

Il Ftse Mib consolida sopra quota 19.000 con Banco Bpm e STM

Borse europee alimentate dai progressi nei negoziati tra Repubblicani e Democratici sullo stimolo fiscale Usa. Da monitorare la nuova serie di interventi di esponenti del board della Bce e il summit U ...

Circolare INPS 101 2020 sulla nuova proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll. Richiesta necessaria solo per chi ha chiesto la pensione anticipata ...Borse europee alimentate dai progressi nei negoziati tra Repubblicani e Democratici sullo stimolo fiscale Usa. Da monitorare la nuova serie di interventi di esponenti del board della Bce e il summit U ...