Con Google Pixel 5 | Chromecast e Nest Audio Google vuole diventare il più forte

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 ottobre 2020)mostra i muscoli e cambia strategia per la propria lineup hardware, puntando tutto sulla sostanza e sulla qualità. Quattro nuovi dispositivi in arrivo: due smartphone –4A 5G e5 – la nuovae lo speaker, per rinnovare completamente la propria gamma di prodotti consumer. Gli smartphone, per la prima volta, cercano di non strafare limando al ribasso il prezzo senza cercare di battere la concorrenza sul filo delle caratteristiche tecniche. Diverso il discorso sui dispositivi per la casa intelligente: il nuovoaggiunge le funzionalità ditv e dell’assistente, mentre lo smart speaker punta a ...