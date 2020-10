Capelli secchi: balsamo o maschera? Meglio il due in uno (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prima dello styling, si sa, viene l’haircare: affannarsi con spazzola e piastra serve a poco se i Capelli non sono in ottima forma. I Capelli secchi, in particolare, necessitano di costante idratazione per mantenere un aspetto salutare e setoso. Al contrario, una chioma disidratata appare sfibrata e opaca: il modo perfetto, insomma, per sembrare stanche e poco curate, anche se il look e il trucco sono impeccabili. Col cambio di stagione è doppiamente importante coccolare la chioma, per renderla più forte e vitale: quando il tempo fa le bizze, il ricorso a piastra e trattamenti vari aumenta e così il rischio di stressare il capello. Hai già pensato a un nuovo colore da sfoggiare in autunno, o a un taglio di tendenza che necessita di lisciatura e stiratura per disciplinare i Capelli ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prima dello styling, si sa, viene l’haircare: affannarsi con spazzola e piastra serve a poco se inon sono in ottima forma. I, in particolare, necessitano di costante idratazione per mantenere un aspetto salutare e setoso. Al contrario, una chioma disidratata appare sfibrata e opaca: il modo perfetto, insomma, per sembrare stanche e poco curate, anche se il look e il trucco sono impeccabili. Col cambio di stagione è doppiamente importante coccolare la chioma, per renderla più forte e vitale: quando il tempo fa le bizze, il ricorso a piastra e trattamenti vari aumenta e così il rischio di stressare il capello. Hai già pensato a un nuovo colore da sfoggiare in autunno, o a un taglio di tendenza che necessita di lisciatura e stiratura per disciplinare i...

«Usare lo shampoo sbagliato può fare più male che bene ai nostri capelli», ha esordito Kieran ... detergenti possono privare il capello dei suoi oli naturali, rendendolo secco e debole con il passare ...

E’ importante prendersi cura dei capelli secchi, scopriamo le cause e i rimedi naturali efficaci così da far risplendere e idratare la chioma.

