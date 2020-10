Benevento tra carattere ed handicap: cosa dicono i primi 180 minuti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il giorno dopo la sconfitta contro l’Inter, c’è un concetto che mette tutti d’accordo: non sono queste le partite nelle quali il Benevento deve fare punti. Troppo ampio il divario con i nerazzurri, ma ogni gara e soprattutto ogni sconfitta offre spunti di riflessione. Se la formazione di Antonio Conte si è dimostrata superiore qualitativamente e nel valore dei singoli, la Strega ci ha messo troppo del suo per facilitarle il compito. Dopo 22 secondi i giallorossi si sono ritrovati sotto nel punteggio e dopo 25 minuti è arrivato anche il raddoppio. Più o meno come successo sabato a Genova, ma la Sampdoria non vale l’Inter e l’aria di una nuova impresa non ha mai preso a spirare dalle parti del “Vigorito“. Si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3– Il giorno dopo la sconfitta contro l’Inter, c’è un concetto che mette tutti d’accordo: non sono queste le partite nelle quali ildeve fare punti. Troppo ampio il divario con i nerazzurri, ma ogni gara e soprattutto ogni sconfitta offre spunti di riflessione. Se la formazione di Antonio Conte si è dimostrata superiore qualitativamente e nel valore dei singoli, la Strega ci ha messo troppo del suo per facilitarle il compito. Dopo 22 secondi i giallorossi si sono ritrovati sotto nel punteggio e dopo 25è arrivato anche il raddoppio. Più o meno come successo sabato a Genova, ma la Sampdoria non vale l’Inter e l’aria di una nuova impresa non ha mai preso a spirare dalle parti del “Vigorito“. Si ...

