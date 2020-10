Bari positivo un alunno della scuola media Michelangelo, quarantena per l’intera classe (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un alunno della scuola media Michelangelo di Bari è positivo al Coronavirus. Informata l’Asl, i dirigenti dello stesso ente hanno stabilito che tutti i compagni di classe dell’alunno devono stare in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Per i docenti della classe invece è stato stabilito che potranno continuare a insegnare, perché è stata garantita durante le lezioni una distanza dagli alunni di almeno due metri. L’Asl ha disposto di effettuare i tamponi per tutti gli alunni della classe. Tutta la classe potrà continuare le lezioni in modalità online. Leggi su baritalianews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Undial Coronavirus. Informata l’Asl, i dirigenti dello stesso ente hanno stabilito che tutti i compagni didell’devono stare in isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Per i docentiinvece è stato stabilito che potranno continuare a insegnare, perché è stata garantita durante le lezioni una distanza dagli alunni di almeno due metri. L’Asl ha disposto di effettuare i tamponi per tutti gli alunni. Tutta lapotrà continuare le lezioni in modalità online.

