Anche noi abbiamo il diritto di arrabbiarci (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Lunatiche”, “Nervose” e persino “Esaurite”, questi sono solo alcuni degli appellativi che ci cuciono addosso quando, stAnche di tutto, alziamo la voce e ammettiamo di non farcela più. Perché la rabbia no, non è contemplata per noi donne, è più facile additarci come inadatte o addirittura folli. Ma se lo fa l’uomo tutto è diverso. Addirittura, per qualche ragione perversa e inspiegabile, la rabbia assume dei connotati di forza e coraggio: la collera e l’arroganza sono leciti e persino adatti in determinate situazioni, se si parla dell’universo maschile s’intende. Perché la società, la storia e i luoghi comuni, vedono le protagoniste dell’universo femminile custodi di un’indole più calma, ma soprattutto remissiva. Se sono le donne ad ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Lunatiche”, “Nervose” e persino “Esaurite”, questi sono solo alcuni degli appellativi che ci cuciono addosso quando, stdi tutto, alziamo la voce e ammettiamo di non farcela più. Perché la rabbia no, non è contemplata per noi donne, è più facile additarci come inadatte o addirittura folli. Ma se lo fa l’uomo tutto è diverso. Addirittura, per qualche ragione perversa e inspiegabile, la rabbia assume dei connotati di forza e coraggio: la collera e l’arroganza sono leciti e persino adatti in determinate situazioni, se si parla dell’universo maschile s’intende. Perché la società, la storia e i luoghi comuni, vedono le protagoniste dell’universo femminile custodi di un’indole più calma, ma soprattutto remissiva. Se sono le donne ad ...

meb : Molto interessante Bonomi a Confindustria: siamo d’accordo anche sulla parte sul Mes. Bene Patuanelli che valorizza… - Confindustria : La ripresa ???? del 2015-2017 l’abbiamo fatta noi imprenditori. Nel 2019 la crisi è dovuta non solo al ritorno al pro… - Marcozanni86 : E noi lo diciamo da prima di Banca d'Italia. Ma la sudditanza psicologica verso #Bruxelles gli ha giocato un brutto… - MMassy86 : @manoACM1899 Se noi valutiamo 15 e loro 25 bisogna capire se c'è il margine per venirsi incontro, cioè non dovremmo… - TommasoAprigli1 : @BOSSIMILANIST Noi ci crediamo sempre, anche perché stiamo facendo molto bene. Certo che con le avversarie di quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche noi Loeffel: «Lo Zurigo è forte, ma anche noi puntiamo in alto» Corriere del Ticino Baseball, la Fortitudo Bologna è campione d’Italia. Battuta San Marino in gara 7

Successo per 6-5 nella sfida decisiva. Si tratta del terzo scudetto consecutivo per i biancoblù, stavolta da sfavoriti. Prima gioia per il neopresidente Pierluigi Bissa ...

La nuova via Galilei fa infuriare i commercianti «Il senso unico ci sta portando alla chiusura»

In trenta tra negozianti e residenti si sono ritrovati per contestare la pista ciclabile e il senso unico decisi dall’amministrazione comunale ...

Temptation Island 2020 ascolti tiepidi, non avrà stancato?

Innanzi tutto la scelta di fare due edizioni così simili ravvicinate. Avrebbe avuto senso se questa seconda fosse stata dedicata solamente ai vip. Non perchè la gente comune abbia avuto o abbia meno d ...

Successo per 6-5 nella sfida decisiva. Si tratta del terzo scudetto consecutivo per i biancoblù, stavolta da sfavoriti. Prima gioia per il neopresidente Pierluigi Bissa ...In trenta tra negozianti e residenti si sono ritrovati per contestare la pista ciclabile e il senso unico decisi dall’amministrazione comunale ...Innanzi tutto la scelta di fare due edizioni così simili ravvicinate. Avrebbe avuto senso se questa seconda fosse stata dedicata solamente ai vip. Non perchè la gente comune abbia avuto o abbia meno d ...