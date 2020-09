USA, l’attività manifatturiera nell’area di Chicago si conferma in espansione (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Migliora l’attività manifatturiera nell’area di Chicago, confermandosi saldamente in zona espansione. Nel mese di settembre, l’indice PMI Chicago si è attestato a 62,4 punti dai 51,2 punti del mese precedente. Il dato risulta anche sopra le attese degli analisti che erano per una risalita fino a 52 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Migliora l’attivitànell’area di, confermandosi saldamente in zona. Nel mese di settembre, l’indice PMIsi è attestato a 62,4 punti dai 51,2 punti del mese precedente. Il dato risulta anche sopra le attese degli analisti che erano per una risalita fino a 52 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

PaoloBrandi : Se Trump non ha pagato le tasse per diversi anni perché le sue attività erano in perdita, delle due l'una: o è un… - massimochiappa2 : @bordoni_russia Non vogliono far notare che il passaggio dell' Alaska del 1867 dai Russi agli USA l' ha condannata… - nicola_vecchio : RT @Wikileaks_Ita: #Khomeini era un agente della #SAVAK, il temuto servizio segreto che governava l'#Iran sotto il regime del deposto Scià,… - reydecopas_mn : RT @Wikileaks_Ita: #Khomeini era un agente della #SAVAK, il temuto servizio segreto che governava l'#Iran sotto il regime del deposto Scià,… - nientediniente1 : RT @Wikileaks_Ita: #Khomeini era un agente della #SAVAK, il temuto servizio segreto che governava l'#Iran sotto il regime del deposto Scià,… -

Ultime Notizie dalla rete : USA l’attività Chi sale sulla giostra di Paolo Ventura si diverte (e impara) come un bambino ilGiornale.it