Tutti in mascherina…ma questa volta non è per il Covid: si festeggia Halloween a Cinecittà World (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per difendersi dal Covid-19 ma anche per divertirsi spaventando, mascherine e costumi protagonisti a Cinecittà World per festeggiare il mese di Halloween con esperienze da brivido: il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma dal 3 Ottobre con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele. È un Halloween per Bambini con BOO! 1° Horror House per bambini fatta da bambini. Tutti in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso. È un Cine-Halloween nel Parco del Cinema: con l’amatissima Horror House, arricchita con 3 nuove sale, dedicate a Saw e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per difendersi dal-19 ma anche per divertirsi spaventando, mascherine e costumi protagonisti a Cinecittàperre il mese dicon esperienze da brivido: il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma dal 3 Ottobre con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele. È unper Bambini con BOO! 1° Horror House per bambini fatta da bambini.in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso. È un Cine-nel Parco del Cinema: con l’amatissima Horror House, arricchita con 3 nuove sale, dedicate a Saw e ...

