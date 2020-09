Shannen Doherty: “Non mi resta molto da vivere. Devo scrivere le lettere importanti” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ex Brenda di Beverly Hills 90210 continua la sua lotta contro il cancro al seno e si confida con Elle Usa, a cui racconta che il tumore, apparso per la prima volta nel 2015 e tornato nel febbraio 2020, è al quarto stadio e non le lascia una lunga prospettiva di vita, anche se: “È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni” Diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult Beverly 90210 oggi Shannen Doherty ha 49 anni ed è sposata con il fotografo Kurt Iswarienko (il suo terzo marito) autore delle bellissime foto che corredano il servizio di Elle. View this post on Instagram Check out @elleusa photo by @kurtiswarienko A post shared by ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’ex Brenda di Beverly Hills 90210 continua la sua lotta contro il cancro al seno e si confida con Elle Usa, a cui racconta che il tumore, apparso per la prima volta nel 2015 e tornato nel febbraio 2020, è al quarto stadio e non le lascia una lunga prospettiva di vita, anche se: “È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessiancora altri 10 o 15 anni” Diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo di Brenda Walsh nella serie cult Beverly 90210 oggiha 49 anni ed è sposata con il fotografo Kurt Iswarienko (il suo terzo marito) autore delle bellissime foto che corredano il servizio di Elle. View this post on Instagram Check out @elleusa photo by @kurtiswarienko A post shared by ...

L'attrice di Beverly Hills 90210 racconta la sua lotta contro un tumore al quarto stadio in un'intervista a Elle: "C'è ancora tanta vita in me" ...

In una lunga intervista-memoriale a Elle Usa la ex Brenda di Beverly Hills 90210 rivela il nuovo stadio della malattia ma anche la rinnovata voglia di vivere e di fare ...

