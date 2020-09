Shannen Doherty, il tumore non rallenta: “Girerò videomessaggi per i miei cari, per salutarli quando sarò morta” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta”. Shannen Doherty continua a lottare strenuamente contro il cancro, dopo la notizia della recidiva del tumore, a inizio 2020. L’ex Brenda di “Beverly Hills 90210”, in una lunga intervista a Elle Magazine, ha parlato del tumore. “Ma ogni volta che arriva il momento mi sembra troppo definitivo e irrevocabile. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”, ha confidato. “Non mi sono ancora seduta a scrivere le lettere importanti, ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre e voglio che mio marito ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ho pensato di girare deiper salutare tutti isarò morta”.continua a lottare strenuamente contro il cancro, dopo la notizia della recidiva del, a inizio 2020. L’ex Brenda di “Beverly Hills 90210”, in una lunga intervista a Elle Magazine, ha parlato del. “Ma ogni volta che arriva il momento mi sembra troppo definitivo e irrevocabile. È difficile mettere un punto alla tua esistenzati senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”, ha confidato. “Non mi sono ancora seduta a scrivere le lettere importanti, ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre e voglio che mio marito ...

HuffPostItalia : Shannen Doherty: “Il cancro non rallenta. Girerò videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò' - occhio_notizie : 'Non mi sono ancora seduta a scrivere le lettere importanti, ma so di doverlo fare.' ha confidato Brenda di Beverly… - ParamountItalia : “Mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti sen… - zazoomblog : Shannen Doherty: “IL cancro è al quarto stadio. Devo scrivere le lettere importanti” - #Shannen #Doherty: #cancro… - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #shannen doherty e il #tumore: «Registrerò dei video da mandare ai miei cari quando sarò morta» -

Ultime Notizie dalla rete : Shannen Doherty Shannen Doherty e la battaglia contro il cancro: «C è ancora molta vita in me» Vanity Fair Italia Shannen Doherty, il cancro al seno che avanza e quei videomessaggi da registrare

In una toccante intervista rilasciata al magazine Elle, l’ex Brenda Walsh di “Beverly Hills 90210” racconta la battaglia contro la malattia, scoperta nel 2015 ...

Shannen Doherty, il tumore non rallenta: "Girerò videomessaggi per i miei cari, per salutarli quando sarò morta"

"Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta". Shannen Doherty continua a lottare strenuamente contro il cancro, dopo la notizia della recidiva del tumore, ...

In una toccante intervista rilasciata al magazine Elle, l’ex Brenda Walsh di “Beverly Hills 90210” racconta la battaglia contro la malattia, scoperta nel 2015 ..."Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta". Shannen Doherty continua a lottare strenuamente contro il cancro, dopo la notizia della recidiva del tumore, ...