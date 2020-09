Sanità in Campania, allarme di Federlab: “Stanno per esaurirsi i tetti di spesa” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sanità in Campania: Gennaro Lamberti (presidente Federlab Campania) lancia l’allarme sull’esaurimento dei tetti di spesa. Federlab (tra le principali associazioni di rappresentanza dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale) lancia l’allarme sull’esaurimento dei tetti di spesa per la sanità in Campania. “Visite specialistiche, esami diagnostici e di … Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sanità in: Gennaro Lamberti (presidente) lancia l’sull’esaurimento deidi spesa.(tra le principali associazioni di rappresentanza dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali privati accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale) lancia l’sull’esaurimento deidi spesa per la sanità in. “Visite specialistiche, esami diagnostici e di …

Agenzia_Ansa : #Covid 1.648 casi in 24 ore, le vittime sono 24. Quasi 40 mila #tamponi in più. La #Campania guida per i nuovi con… - Agenzia_Ansa : #Covid: 1.648 nuovi casi in 24 ore, le vittime sono 24. Tamponi quasi 40 mila in più. #Campania guida per i nuovi c… - Agenzia_Ansa : #Covid: +1.494 casi in 24 ore in Italia ma 'solo' 51mila tamponi. 16 le vittime. Attualmente i positivi tornano sop… - Raff_Napolitano : Sanità, Federlab: 'In #Campania tetti di spesa verso l'esaurimento: tutti gli analisi a pagamento' ... ecco la san… - silviaturin : RT @ANSA_Salute: I contagi da #coronavirus sono in forte crescita nelle regioni del Centro-Sud, con Sardegna, Campania, Lazio e Sicilia che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Campania Regioni.it - n. 3917 del 29-09-2020 Regioni.it