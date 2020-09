(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo ha detto Matteointervistato dal direttore diPaolo Liguori. 'Ma non passiamo i prossimi otto mesi a parlare di', ha esortato. Conte disfa quello che fece in ...

LegaSalvini : TV > Tgcom24 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE | ore 13:30 | 'Fatti e misfatt… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SONO SICURO CHE IL GOVERNO CADRÀ, NON VANNO D'ACCORDO SU NULLA' - LegaSalvini : #SALVINI: 'ORA IL CENTRODESTRA GOVERNA IN 15 REGIONI SU 20' - AnnaLu68097816 : RT @Noiconsalvini: TV > Tgcom24 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE | ore 13:30 | 'Fatti e misfatti' |… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Salvini a Tgcom24: 'Legge elettorale maggioritaria e sogno Repubblica federale' #salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Tgcom24

TGCOM

Lo ha detto Matteo Salvini intervistato dal direttore di Tgcom24 Paolo Liguori. "Ma non passiamo i prossimi otto mesi a parlare di legge elettorale", ha esortato. Conte disfa quello che fece in ...All'udienza preliminare in cui il 3 ottobre si deciderà se Matteo Salvini dovrà essere processato per sequestro di persona per il caso Gregoretti, "basterà una sola parola pronunciata da Conte a spieg ...