Pirlo, incognita in mediana: la sua Juventus senza un playmaker (Di mercoledì 30 settembre 2020) Andrea Pirlo scopre di giorno in giorno la sua Juventus e plasma l’organico adattandolo alle sue idee, ma anche alle necessità. Le incognite maggiori del Maestro, soprattutto dopo lo spettacolo decisamente al di sotto della aspettative contro la Roma, sembrano risiedere soprattutto in mediana, dove i bianconeri sembrano peccare soprattutto dal punto di vista della qualità. Rabiot e McKennie rappresentano il prototipo di coppia rocciosa e votata all’interdizione, ma nessuno dei due ha di certo le caratteristiche per inventare trame di gioco complesse e mettere in atto geometrie fantasiose. Il discorso invece cambia, almeno in parte, per Arthur e Bentancur, con il brasiliano che ha dato ottimi segnali una volta entrato a gara in corso contro i giallorossi e con l’ex Boca, invece, che già durante lo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Andreascopre di giorno in giorno la suae plasma l’organico adattandolo alle sue idee, ma anche alle necessità. Le incognite maggiori del Maestro, soprattutto dopo lo spettacolo decisamente al di sotto della aspettative contro la Roma, sembrano risiedere soprattutto in, dove i bianconeri sembrano peccare soprattutto dal punto di vista della qualità. Rabiot e McKennie rappresentano il prototipo di coppia rocciosa e votata all’interdizione, ma nessuno dei due ha di certo le caratteristiche per inventare trame di gioco complesse e mettere in atto geometrie fantasiose. Il discorso invece cambia, almeno in parte, per Arthur e Bentancur, con il brasiliano che ha dato ottimi segnali una volta entrato a gara in corso contro i giallorossi e con l’ex Boca, invece, che già durante lo ...

ShevaBologna : @FabRavezzani Direttore Pirlo grandissima incognita, squadra incompleta.. Eppure anche cosi favorita x la vittoria?? - ArturoDb72 : RT @marcoconterio: - Tanti giocatori di qualità insieme in campo - Prendersi dei rischi e non andare nella comfort zone delle scelte facili… - marcoconterio : - Tanti giocatori di qualità insieme in campo - Prendersi dei rischi e non andare nella comfort zone delle scelte f… - juventina____ : @nina_ju_ @Max2004Massimo Nina ma stai parlando di Skriniar, non di Bekenbauer..Dai su..Ok, si saranno rinforzati,… - FrancescaRoma41 : @mar_aie Dovrebbero riuscire a vincerlo lo stesso, così tanti giocatori forti posso vincerlo anche da soli. Conte n… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo incognita Pirlo, incognita in mediana: la sua Juventus senza un playmaker TuttoJuve24.it Milan, la "profezia" di Albertini "Vi spiego dove arriveranno..."

In esclusiva per ilgiornale.it, Albertini ha toccato diversi temi tra cui il Milan, la situazione del calcio italiano rispetto agli altri campionati europei e molto altro ancora ...

Roma-Juve, il primo vero test di Pirlo contro il sospirato Dzeko

Stasera all'Olimpico la Juve della gestione Pirlo sarà messa alla prova da una Roma sull'orlo di una crisi di nervi ma che sarà guidata dal bomber invano inseguito dai Campioni d'Italia.

In esclusiva per ilgiornale.it, Albertini ha toccato diversi temi tra cui il Milan, la situazione del calcio italiano rispetto agli altri campionati europei e molto altro ancora ...Stasera all'Olimpico la Juve della gestione Pirlo sarà messa alla prova da una Roma sull'orlo di una crisi di nervi ma che sarà guidata dal bomber invano inseguito dai Campioni d'Italia.