Parcheggiatore abusivo prende il reddito di cittadinanza: scoperto e denunciato (Di mercoledì 30 settembre 2020) Immagine d'archivio Parcheggiatori abusivi con il reddito di cittadinanza: quattro denunciati 26 settembre 2020 Percepiva il reddito di cittadinanza e faceva il Parcheggiatore abusivo . Per questa ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 30 settembre 2020) Immagine d'archivio Parcheggiatori abusivi con ildi: quattro denunciati 26 settembre 2020 Percepiva ildie faceva il. Per questa ...

LaTorre1905 : #Napoli, denunciato un #Parcheggiatore abusivo che percepiva il reddito di cittadinanza #Mercato #Polizia… - ViViCentro : Mercato: gli agenti di Polizia hanno denunciato un uomo che lavorava come parcheggiatore abusivo e che percepiva il… - ottopagine : Napoli: parcheggiatore abusivo con reddito di cittadinanza #Napoli - Notiziedi_it : Daspo urbano aggravato per un parcheggiatore abusivo di Milano: minacciava gli automobilisti intorno alla Centrale - Marco_chp1 : RT @rep_milano: Daspo urbano aggravato per un parcheggiatore abusivo di Milano: minacciava gli automobilisti intorno alla Centrale [aggiorn… -