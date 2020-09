Nuova vita per Hysaj, Gattuso ne vieta la cessione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il noto esperto di mercato Nicolò Schira, tramite Twitter, fa sapere dell’apprezzamento di Gattuso verso Elseid Hysaj. Con l’arrivo di Ancelotti, l’albanese Hysaj era stato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il noto esperto di mercato Nicolò Schira, tramite Twitter, fa sapere dell’apprezzamento diverso Elseid. Con l’arrivo di Ancelotti, l’albaneseera stato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : «É l’opportunità della mia vita». Le parole di @AlvaroMorata all'inizio di questa nuova avventura in bianconero ???… - RegioneER : #WelfareER DISABILITÀ, nuova Intesa @RegioneER, Fisch, Fand: 'Comune impegno per garantire progetti di vita e auton… - Asgard_Hydra : Raspberry Pi dà nuova vita ad un vecchio Commodore 64 | Tom's Hardware - closetoshawnn : io che affronto uno dei giorni peggiori di sempre shawn: droppiamo nuova musica???? SEI LA MIA VITA - mina_parco : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 29.09.2020 Eugenia, la cagnolina che sorride, è partita per la sua nuova vita!!!!!!!!!!!!!!! Non dimenticarti mai… -