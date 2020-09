Neymar finisce nei guai: l’attaccante rischia grosso, è recidivo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono in arrivo grossi problemi per l’attaccante del Psg Neymar. Il calciatore brasiliano è intenzionato a trascinare il club francese in campionato e Champions League, ma adesso deve risolvere qualche situazione fuori dal campo. Nel dettaglio deve 34,6 milioni di euro al fisco spagnolo, è quanto riporta l’agenzia delle entrate spagnola. La somma corrisponde alle tasse dovute da Neymar in riferimento al bonus su un rinnovo del contratto con il Barcellona precedente al trasferimento al Psg. Il brasiliano sarebbe recidivo, in patria era stato accusato di evasione fiscale. Nel 2019 il precedente del sequestro di 36 beni immobili in Brasile. La confessione shock dell’ex Juve sul razzismo: “ci inviavano escrementi, venivo messo in fondo al tavolo…”L'articolo Neymar ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sono in arrivo grossi problemi per l’attaccante del Psg. Il calciatore brasiliano è intenzionato a trascinare il club francese in campionato e Champions League, ma adesso deve risolvere qualche situazione fuori dal campo. Nel dettaglio deve 34,6 milioni di euro al fisco spagnolo, è quanto riporta l’agenzia delle entrate spagnola. La somma corrisponde alle tasse dovute dain riferimento al bonus su un rinnovo del contratto con il Barcellona precedente al trasferimento al Psg. Il brasiliano sarebbe, in patria era stato accusato di evasione fiscale. Nel 2019 il precedente del sequestro di 36 beni immobili in Brasile. La confessione shock dell’ex Juve sul razzismo: “ci inviavano escrementi, venivo messo in fondo al tavolo…”L'articolo...

(ANSA) - MADRID, 30 SET - Neymar, la star brasiliana del Paris SG, è nella lista nera del fisco spagnolo per un debito superiore a 34 milioni di euro, secondo un documento ufficiale che elenca i ...

Non ci sono stati solo insulti razzisti e omofobi durante lo sciagurato Psg-Marsiglia del 13 settembre, finito 0-1, ma soprattutto in rissa, con cinque espulsi e 14 ammoniti. Tra falli, provocazioni, ...

