Nel centro di Roma è stata trovata una bomba della Prima Guerra Mondiale (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Un ordigno bellico, risalente alla Prima Guerra Mondiale, è stato rinvenuto e messo in sicurezza gli uomini della polizia locale di Roma Capitale intervenuti alle 12 di oggi in via dei Cappellari, al centro di Roma. Sul posto anche il Genio Militare. Secondo quanto si apprende, gli uomini del Gruppo Trevi della locale hanno chiuso la zona, oltre a procedere alla necessaria rimozione di alcuni veicoli per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza. Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Un ordigno bellico, risalente alla, è stato rinvenuto e messo in sicurezza gli uominipolizia locale diCapitale intervenuti alle 12 di oggi in via dei Cappellari, aldi. Sul posto anche il Genio Militare. Secondo quanto si apprende, gli uomini del Gruppo Trevilocale hanno chiuso la zona, oltre a procedere alla necessaria rimozione di alcuni veicoli per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

virginiaraggi : Grazie a Dda e Carabinieri per operazione contro camorra a Roma: chiusi 14 ristoranti in centro e arrestate 13 pers… - lucianonobili : Una buona notizia: sono stati sequestrati 14 ristoranti nel centro di #Roma in mano ai clan. Un plauso per l’operaz… - nzingaretti : Voglio ringraziare Dda e Carabinieri per l'operazione condotta contro la #camorra qui nella Capitale con la chiusur… - codeghino10 : RT @Agenzia_Italia: Nel centro di Roma è stata trovata una bomba della Prima Guerra Mondiale - Agenzia_Italia : Nel centro di Roma è stata trovata una bomba della Prima Guerra Mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Nel centro Nel centro di Roma è stata trovata una bomba della Prima Guerra Mondiale AGI - Agenzia Italia Santa Maria Annunziata, arrivano a 14 i posti letto Covid in Malattie Infettive

Sono stati portati a 14 i posti letto Covid nel reparto di Malattie Infettive del Santa Maria Annunziata. Nei giorni scorsi i posti dedicati ai pazienti ...

Nel centro di Roma è stata trivata una bomba della Prima Guerra Mondiale

AGI - Un ordigno bellico, risalente alla prima guerra mondiale, è stato rinvenuto e messo in sicurezza gli uomini della polizia locale di Roma Capitale intervenuti alle 12 di oggi in via dei Cappellar ...

Sono stati portati a 14 i posti letto Covid nel reparto di Malattie Infettive del Santa Maria Annunziata. Nei giorni scorsi i posti dedicati ai pazienti ...AGI - Un ordigno bellico, risalente alla prima guerra mondiale, è stato rinvenuto e messo in sicurezza gli uomini della polizia locale di Roma Capitale intervenuti alle 12 di oggi in via dei Cappellar ...