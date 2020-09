Maria Monsè porta la figlia dal chirurgo, primo ritocchino a 14 anni ed è polemica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sta facendo molto discutere l’ultimo episodio che riguarda Maria Monsè, ex concorrente del Grande Fratello Vip e ospite fissa nei salotti di Barbara d’Urso. A far scalpore è la scelta di portare sua figlia Perla Maria dal chiurugo per correggere la “gobba” sul naso. La ragazzina ha soltanto 14 anni e naturalmente è scoppiato il caos sul web. In molti hanno attaccato la Monsè per aver sottoposto sua figlia ad un intervento a quest’età, tuttavia lei ha risposto attraverso il settimanale Nuovo e molto presto lo farà anche in tv. Maria Monsé: sua figlia si rifa il naso Da sempre sul piccolo schermo di canale 5, Maria Monsé è passata alla cronaca per ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sta facendo molto discutere l’ultimo episodio che riguardaMonsè, ex concorrente del Grande Fratello Vip e ospite fissa nei salotti di Barbara d’Urso. A far scalpore è la scelta dire suaPerladal chiurugo per correggere la “gobba” sul naso. La ragazzina ha soltanto 14e naturalmente è scoppiato il caos sul web. In molti hanno attaccato la Monsè per aver sottoposto suaad un intervento a quest’età, tuttavia lei ha risposto attraverso il settimanale Nuovo e molto presto lo farà anche in tv.Monsé: suasi rifa il naso Da sempre sul piccolo schermo di canale 5,Monsé è passata alla cronaca per ...

federicomyangel : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - MonicaRovacchi : @doveholatesta E chi sarebbe Maria Monse' ? - BITCHYFit : Selvaggia Lucarelli attacca Maria Monsè che ha fatto rifare il naso alla figlia: “Assistenti sociali subito” - mariomariamario : @stanzaselvaggia vorrei capire oltre a stare in costume per 20 anni che ha fatto nella vita questa VIP.MARIA MONSÈ ?? ?? ?? - MaxDelPapa : E poteva mancare l'illuminazione della prestigiosa Selvaggia Lucarelli? 'Servizi sociali, subito'. Invece filmare i… -

