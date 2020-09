“Mamma, papà vi amo ma devo seguire l’uomo col cappuccio”: 11enne si lancia dal balcone a Napoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tragedia a Napoli, nel quartiere Chiaia dove un bambino di 11 anni si è suicidato lanciandosi dal balcone di casa. Secondo quanto riporta Ansa, la Polizia di Stato e la Procura ipotizzano il reato di istigazione al suicidio. Il ragazzino prima di lasciarsi cadere ha lasciato un bigliettino con il quale chiede scusa alla mamma e nel quale fa riferimento a uno stato di paura vissuto nelle ultime ore di vita. “Ho paura dell’uomo nero”, si legge sul foglietto, e gli inquirenti non escludono possa essere stato vittima dei cosiddetti “challenge dell’orrore”, del tipo “blue whale”, un gioco on-line, che comprende atti di autolesionismo e alla fine si conclude con la più difficile delle prove, il suicidio. Leggi anche: È vero che esistono gruppi virtuali che spingono gli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tragedia a, nel quartiere Chiaia dove un bambino di 11 anni si è suicidatondosi daldi casa. Secondo quanto riporta Ansa, la Polizia di Stato e la Procura ipotizzano il reato di istigazione al suicidio. Il ragazzino prima di lasciarsi cadere ha lasciato un bigliettino con il quale chiede scusa alla mamma e nel quale fa riferimento a uno stato di paura vissuto nelle ultime ore di vita. “Ho paura dell’uomo nero”, si legge sul foglietto, e gli inquirenti non escludono possa essere stato vittima dei cosiddetti “challenge dell’orrore”, del tipo “blue whale”, un gioco on-line, che comprende atti di autolesionismo e alla fine si conclude con la più difficile delle prove, il suicidio. Leggi anche: È vero che esistono gruppi virtuali che spingono gli ...

