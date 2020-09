La nuova soluzione Customer Experience touchless di Forrester tiene traccia del feedback dei consumatori in tempo reale durante la pandemia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con backNow, i principali marchi acquisiscono in sicurezza un feedback critico immediato dai consumatori per gestire il sentiment dei clienti CAMBRIDGE, Massachusetts, 30 settembre 2020 /PRNewswire/



Forrester (Nasdaq: FORR) ha presentato oggi la versione touchless di backNow, una soluzione di raccolta dati CX (Customer Experience) in tempo reale presso il punto di esperienza, che garantisce la sicurezza di clienti e dipendenti. Con la riapertura delle aziende e la ripresa dei viaggi, i consumatori si aspettano sicurezza, comfort e controllo del proprio ambiente e del modo in cui interagiscono con i marchi. Essendo la pulizia e l'igiene al primo posto per i consumatori, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Con backNow, i principali marchi acquisiscono in sicurezza uncritico immediato daiper gestire il sentiment dei clienti CAMBRIDGE, Massachusetts, 30 settembre 2020 /PRNewswire/(Nasdaq: FORR) ha presentato oggi la versionedi backNow, unadi raccolta dati CX () inpresso il punto di esperienza, che garantisce la sicurezza di clienti e dipendenti. Con la riapertura delle aziende e la ripresa dei viaggi, isi aspettano sicurezza, comfort e controllo del proprio ambiente e del modo in cui interagiscono con i marchi. Essendo la pulizia e l'igiene al primo posto per i, la ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova soluzione La nuova soluzione Customer Experience touchless di Forrester tiene traccia del feedback dei consumatori in tempo reale durante la pandemia Adnkronos Speciale energia: Eni gas e luce sceglie termostato intelligente di tado° per nuova offerta Smart Home

Roma, 30 set 14:15 - (Agenzia Nova) - Eni gas e luce e tado° annunciano una nuova partnership: i prodotti tado° entrano a far parte dell'offerta Smart Home di Eni gas e luce per il mercato italiano, ...

Colonnine elettriche e pannelli fotovoltaici, il volto green di H-Farm

Queste soluzioni si inseriscono in un approccio green da sempre a cuore e tratto distintivo di H-Farm e al centro del progetto di ampliamento a “cubatura zero”: i 30.000 mq di nuovi edifici infatti ...

