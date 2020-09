Fa i complimenti alla ragazza del tavolo accanto | scoppia rissa nel locale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – È bastato un apprezzamento ad unaper scatenare unain un ristorante di via Castellammare, nella frazione di Piazzolla di Nola. Due tavoli poco lontani, una quindicina di persone sedute a mangiare. Da una delle due comitive parte un complimento per una delle ragazze sedute alvicino. Qualcuno non apprezza le lusinghe e lo fa notare. È così cheuna violenta lite, poi sfociata in. Sette i giovani identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola, tutti incensurati del vesuviano di età compresa tra i 19 e i 21 anni. Sedata la, i giovani hanno raggiunto autonomamente l’ospedale di Castellammare di Stabia dove sono stati visitati da ...