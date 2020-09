Elon Musk: “No al vaccino per il Covid, neanche per i miei figli. Non ci serve” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Elon Musk prende posizione sul vaccino anti-Covid e scoppia la polemica. Il visionario imprenditore, fondatore di Tesla e Space X, è stato intervistato da Kara Swisher nel podcast del New York Times “Sway” e, tra le varie domande, gli è stato chiesto: “Riceverai un vaccino? Cosa farai con la tua famiglia?”. Lapidaria la sua risposta: “No, non sono a rischio per Covid. Nemmeno i miei figli. Questo è un problema caldo in cui la razionalità passa in secondo piano. Nel grande schema delle cose quello che abbiamo è qualcosa con un tasso di mortalità molto basso e un alto contagio. In sostanza, la cosa giusta da fare sarebbe non chiudere a chiave l’intero Paese, ma mettere in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020)prende posizione sulanti-e scoppia la polemica. Il visionario imprenditore, fondatore di Tesla e Space X, è stato intervistato da Kara Swisher nel podcast del New York Times “Sway” e, tra le varie domande, gli è stato chiesto: “Riceverai un? Cosa farai con la tua famiglia?”. Lapidaria la sua risposta: “No, non sono a rischio per. Nemmeno i. Questo è un problema caldo in cui la razionalità passa in secondo piano. Nel grande schema delle cose quello che abbiamo è qualcosa con un tasso di mortalità molto basso e un alto contagio. In sostanza, la cosa giusta da fare sarebbe non chiudere a chiave l’intero Paese, ma mettere in ...

