“Dispiace per lui…”. Renato Zero, è successo stamattina: una brutta notizia per l’amato cantante romano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Come ogni mattina si parla di ascolti tv. E ve lo diciamo subito, per il giorno 29 settembre 2020, vince la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, su Rai 1, con la presenza di più di 3 milioni di telespettatori. In un’intervista su Di Più Tv, l’attore Massimiliano Gallo – Pietro nella serie televisiva – ha parlato del successo che la fiction ha riscosso con la prima stagione. Scendendo nel dettaglio, la fiction ha tenuto incollati di fronte al piccolo schermo ben 3.581.000 di telespettatori, registrando uno share del 16.7%. Dall’altra parte su Canale 5, il programma Zero il Folle ha registrato la presenza di 1.570.000 di telespettatori, con uno share del 10.5%. Rete 4, con Fuori dal Coro, ha totalizzato la presenza di 976.000 telespettatori con il 5.8% di share. Sugli altri canali, su La7, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Come ogni mattina si parla di ascolti tv. E ve lo diciamo subito, per il giorno 29 settembre 2020, vince la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, su Rai 1, con la presenza di più di 3 milioni di telespettatori. In un’intervista su Di Più Tv, l’attore Massimiliano Gallo – Pietro nella serie televisiva – ha parlato delche la fiction ha riscosso con la prima stagione. Scendendo nel dettaglio, la fiction ha tenuto incollati di fronte al piccolo schermo ben 3.581.000 di telespettatori, registrando uno share del 16.7%. Dall’altra parte su Canale 5, il programmail Folle ha registrato la presenza di 1.570.000 di telespettatori, con uno share del 10.5%. Rete 4, con Fuori dal Coro, ha totalizzato la presenza di 976.000 telespettatori con il 5.8% di share. Sugli altri canali, su La7, ...

borghi_claudio : Cominciamo con il commento al referendum: Ovviamente mi dispiace perchè penso sia una brutta notizia per la nostra… - itspsychoworld : Tutti quella della mia comitiva sono andati via per l’uni, con la maggior parte non ho un gran rapporto, ma con una… - njiallsguitar : Biologia non mi dispiace però mi mette un sacco di ansia per tutto quello che devo fare - kimmanuela : @deboraeonni @junginkgo mi dispiace perché sul gruppo di whatsapp pensavamo che ti fossi tolta senza dire niente pe… - f_passerini94 : @giuseppecangem @darioricci1292 ahaahahah io ho chiuso con le donne per un po' mi dispiace. ora la mia coppia siamo io e me stesso -

Ultime Notizie dalla rete : “Dispiace per Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera