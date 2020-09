Dermatite atopica | arriva l’assistente personale iDA

(Di mercoledì 30 settembre 2020), Sanofi lancia l’assistenteiDA: il servizio gratuito aiuta i pazienti nella ricerca del Centro specializzato più vicino Per aiutare le persone cona trovare il supporto più adeguato alle proprie esigenze, è stato attivato iDA, il servizio informativo gratuito messo a disposizione da Sanofi Genzyme, divisione specialty care di Sanofi, per chi ha… L'articolol’assistenteiDA Corriere Nazionale.

Per aiutare le persone con dermatite atopica a trovare il supporto più adeguato alle proprie esigenze, è stato attivato iDA, il servizio informativo gratuito messo a disposizione da Sanofi Genzyme, ...Sono in costante aumento, colpiscono indistintamente maschio e femmine di ogni età, ma di molte patologie cutanee parla ancora poco, con diagnosi in ritardo e molti problemi quotidiani per chi ne soff ...