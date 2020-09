Covid, in Piemonte aprono nuovi reparti contro il virus: “Ci aspettiamo incremento di ricoveri” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ci aspettiamo un incremento dei ricoveri“. Lo dice Sergio Livigni, responsabile del coordinamento delle terapie intensive dell’unità di crisi del Piemonte. A Torino e in tutta la Regione, infatti, sono stati aperti nuovi reparti Covid. “Ci stiamo preparando per non farci trovare impreparati come nel periodo del lockdown. I numeri dei contagi, al momento, sono lontani da quelli di quel periodo. Ora bisogna aspettare l’esito della riapertura delle scuole”. L'articolo Covid, in Piemonte aprono nuovi reparti contro il virus: “Ci aspettiamo incremento di ricoveri” proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ciundei ricoveri“. Lo dice Sergio Livigni, responsabile del coordinamento delle terapie intensive dell’unità di crisi del. A Torino e in tutta la Regione, infatti, sono stati aperti. “Ci stiamo preparando per non farci trovare impreparati come nel periodo del lockdown. I numeri dei contagi, al momento, sono lontani da quelli di quel periodo. Ora bisogna aspettare l’esito della riapertura delle scuole”. L'articolo, inil: “Cidi ricoveri” proviene da Il ...

