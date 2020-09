Cesare Battisti contro la condizione carceraria | “Se mi riducono al silenzio | i miei compagni qui e altrove sapranno adoperarsi”

(Di mercoledì 30 settembre 2020), continua la protestala sua: “Ho avuto la vendetta dello Stato”, spiega ai familiari in una conversazione telefonica. “Se mial, iqui eadoperarsi”., l’estradato ex terrorista sulla cui testa pendono quattro ergastoli da dover scontare nel nostro Paese, aveva annunciato … L'articolola: “Se mial, i...

DaustoC : RT @pmanzo70: Domani parlerò con Maurizio Campagna e Adriano Sabbadin del caso Cesare Battisti. Incontro organizzato da Giampaolo Mattei.… - pmanzo70 : Domani parlerò con Maurizio Campagna e Adriano Sabbadin del caso Cesare Battisti. Incontro organizzato da Giampaol… - dici_10 : RT @CiociariaO: Arrestato Moccia: evase nel 1981 da #Frosinone con Cesare Battisti - CiociariaO : Arrestato Moccia: evase nel 1981 da #Frosinone con Cesare Battisti - Livia_DiGioia : RT @26julymovement: Il fallimento dello stato è, anche, nelle misure imposte a Cesare Battisti. -

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Battisti

Corriere della Calabria

Terra Madre Salone del Gusto 2020 comincia giovedì 8 ottobre, e non sarà come le altre edizioni. Il motivo? Difficile trovarne uno soltanto: le novità, infatti, sono moltissime. Durerà sei mesi e non ...Cesare Battisti, continua la protesta contro la condizione carceraria: "Ho avuto la vendetta dello Stato", spiega in un audio efonico.