Camera | Oggi Question time con D' Incà | Dadone | Azzolina e Bellanova

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Si svolge, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D';, risponde a una interrogazione -rivolta al ministro del Lavoro– sulle iniziative a tutela dei lavoratori della Abramo Customer Care Spa, con particolare riguardo alla mancata applicazione della “clausola sociale”. La ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a potenziare le competenze digitali dei lavoratori della pubblica amministrazione locale e decentrata.

ilariafontana5s : ??#RecoveryFund RESILIENZA: PARTIAMO DA QUI ???? Ambiente al centro: oggi in Commissione Ambiente abbiamo votato il Pa… - carlaruocco1 : Oggi alle ore 12 la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge l’audizione del… - CatalfoNunzia : Il rilancio del mercato del lavoro passa attraverso la riduzione delle disuguaglianze. È questo l’obiettivo princip… - lori_gianna : RT @MinistroEconom1: Trent'anni fa avevamo Cossiga Presidente, il Papa era Wojtyla, alla Presidenza della Camera Nilde Iotti. Oggi al loro… - re_assoluto : RT @MinistroEconom1: Trent'anni fa avevamo Cossiga Presidente, il Papa era Wojtyla, alla Presidenza della Camera Nilde Iotti. Oggi al loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera Oggi

LiberoQuotidiano.it

E' tempo di Coppa Italia. Dopo il pareggio in campionato, all'esordio contro la Reggina, la Salernitana sfiderà oggi (fischio d'inizio ore 18) allo stadio Arechi il Sudtirol. La partita mette in palio ...Roma, 30 set. (Adnkronos) - Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il ...