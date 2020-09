Banca Generali | contatti con Donnet Poi Nagel abbandona l' acquisto

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Albertoapre il dossiere lo richiude per la pessima performance dall'inizio dell'anno del titolo del Leone di cui Medioha in pancia il 13%. Un'acquisizione che sarebbe stata in linea con quanto annunciato dal banchiere a novembre dello scorso anno con il nuovo piano industriale che punta a una forte crescita anche per linee esterne nel wealth management in Italia e che avrebbe dovuto essere finanziata in parte con la valorizzazione, anche questo previsto nelle ultime strategie, di parte della "riserva" di capitale costituita dal mega-pacchetto azionario del gruppo di Philippe.