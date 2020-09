Albeisa diventa un Consorzio

Leggi su vinonews24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) La storica associazione cambia forma giuridica per meglio affrontare le impegnative sfide che attendono il vino albese. Nel corso della sua ultima assemblea straordinaria, l’Associazione Produttori dell’Albese, meglio nota come, ha modificato la propria forma giuridica dando vita all’omonimo. Rimangono invariati loghi, marchi e scopi dell’ente. “Abbiamo deciso di fare una variazione sostanziale alla struttura organizzativa – spiega Marina Marcarino, riconfermata alla guida dell’ente – per permettere aldi avere un raggio d’azione più ampio che ci consenta di implementare un numero maggiore di attività trasversali rivolte verso l’esterno”. In un clima di continuità con il recente passato, il nuovo CdA ha visto ...