**Titoli Stato: collocati 7 mld in Btp a 5 e 10 anni, rendimenti in netto calo** (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. - (Adnkronos) - rendimenti in netto calo nell'asta con cui il Tesoro oggi ha collocato un totale di 7 miliardi in Btp a 5 e 10 anni. In dettaglio nell'asta di Btp in scadenza a febbraio 2026 sono stati assegnati 2,5 miliardi con un rendimento sceso di 22 punti allo 0,35% mentre la domanda è stata pari a 3,97 miliardi (rapporto di copertura 1,59). Stesso calo nell'asta con cui sono stati assegnati 4,5 miliardi di Btp a 10 anni, con scadenza aprile 2031: il rendimento è sceso così allo 0,89% mentre la richiesta è stata di 5,7 miliardi. Nella stessa asta sono stati collocati anche 1,25 miliardi di Ccteu in scadenza a febbraio 2024 con un rendimento dello 0,11% e una elevata domanda pari a 2,96 miliardi. Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. - (Adnkronos) -incalo nell'asta con cui il Tesoro oggi ha collocato un totale di 7 miliardi in Btp a 5 e 10. In dettaglio nell'asta di Btp in scadenza a febbraio 2026 sono stati assegnati 2,5 miliardi con un rendimento sceso di 22 punti allo 0,35% mentre la domanda è stata pari a 3,97 miliardi (rapporto di copertura 1,59). Stesso calo nell'asta con cui sono stati assegnati 4,5 miliardi di Btp a 10, con scadenza aprile 2031: il rendimento è sceso così allo 0,89% mentre la richiesta è stata di 5,7 miliardi. Nella stessa asta sono statianche 1,25 miliardi di Ccteu in scadenza a febbraio 2024 con un rendimento dello 0,11% e una elevata domanda pari a 2,96 miliardi.

marattin : In questo post, l’europarlamentare M5S Rosa D’Amato dice che il Mes è pericoloso perché, come successo a Cipro, pot… - Gauro5 : RT @marattin: In questo post, l’europarlamentare M5S Rosa D’Amato dice che il Mes è pericoloso perché, come successo a Cipro, potrebbe ridu… - enricoI00 : RT @marattin: In questo post, l’europarlamentare M5S Rosa D’Amato dice che il Mes è pericoloso perché, come successo a Cipro, potrebbe ridu… - AntonelloSanti1 : @CiroPetrosillo @marattin Se i tassi calano è perchè più gente vuole i titoli di stato. Il rendimento è INVERSAMENT… - vise_vise : RT @marattin: In questo post, l’europarlamentare M5S Rosa D’Amato dice che il Mes è pericoloso perché, come successo a Cipro, potrebbe ridu… -

Ultime Notizie dalla rete : **Titoli Stato Tutti i tipi di Titoli di Stato e come investire QuiFinanza Cannes 2020, un evento speciale dal 27 al 29 ottobre

Gli altri due titoli proposti saranno Asa Ga Kuru (True Mothers) di Naomi Kawase e Beginning di Déa Kulumbegashvili. Thierry Frémaux, Delegato Generale del Festival di Cannes ha dichiarato: “È un ...

Stellantis: Ficco (Uilm), scelta Cicconi in cda occasione persa

Non e' espressione dei lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - Per la Uilm la scelta di Fca di Fiona Clare Cicconi, manager italo inglese di Astrazenenca, come componente del futu ...

Gli altri due titoli proposti saranno Asa Ga Kuru (True Mothers) di Naomi Kawase e Beginning di Déa Kulumbegashvili. Thierry Frémaux, Delegato Generale del Festival di Cannes ha dichiarato: “È un ...Non e' espressione dei lavoratori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 set - Per la Uilm la scelta di Fca di Fiona Clare Cicconi, manager italo inglese di Astrazenenca, come componente del futu ...