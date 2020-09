Terrorismo, presa in Siria "mamma Isis" lecchese Alice Brignoli: "Felice" di tornare (Di martedì 29 settembre 2020) Milano , 29 settembre 2020 - I carabinieri del Ros impegnati nell'operazione "Match" hanno arrestato Alice Brignoli , cittadina italiana, indagata per il delitto di associazione con finalità di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 settembre 2020) Milano , 29 settembre 2020 - I carabinieri del Ros impegnati nell'operazione "Match" hanno arrestato, cittadina italiana, indagata per il delitto di associazione con finalità di ...

Signorino978 : @AndreaDeLuca88 @chiossimanuela2 Fortunatamente non mi scuote, però solo un anno fa' nessuno ci avrebbe fatto caso.… - GoolfVirginia : Qui se il giornalismo mondiale non decide di allentare la presa con questo terrorismo psicologico h24 ci distrugger… - sergiogali5 : Quando leggo che non ce né coviddi, oppure è tutto una presa in giro,è terrorismo mediatico...ragazzi,facciamo un p… - O_Strunz : La Verità: 'La svolta epocale sui migranti è la solita presa in giro'. Dei giornali di centrodestra nei confronti d… - VincenzaSMF : @fra_tante Terrorismo psicologico , fa' presa eccome ,certo si si poi in primavera potrò se vivo ovvio andare in gi… -