Sampdoria, Keita positivo al Covid: in isolamento il neo acquisto (Di martedì 29 settembre 2020) L’avventura di Keita alla Sampdoria parte nel peggiore dei modi. L’ex Monaco ha superato le visite ma ha riscontrato la positività al Covid: il comunicato L’arrivo di Keita Balde in terra ligure non è stato dei migliori. Il neo acquisto della Sampdoria ha svolto le visite mediche di routine, superandole, ma ha riscontrato la positività al Coronavirus. Il giocatore si è subito isolato e come scrive la società non ha mai avuto contatti con il resto della squadra. Non potrà dare una mano a Claudio Ranieri, che non vede l’ora di poter contare su nuovi rinforzi. La Sampdoria non ha iniziato al meglio il campionato, con due sconfitte consecutive. I blucerchiati dovranno affrontare un altro test importante, ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020) L’avventura diallaparte nel peggiore dei modi. L’ex Monaco ha superato le visite ma ha riscontrato la positività al: il comunicato L’arrivo diBalde in terra ligure non è stato dei migliori. Il neodellaha svolto le visite mediche di routine, superandole, ma ha riscontrato la positività al Coronavirus. Il giocatore si è subito isolato e come scrive la società non ha mai avuto contatti con il resto della squadra. Non potrà dare una mano a Claudio Ranieri, che non vede l’ora di poter contare su nuovi rinforzi. Lanon ha iniziato al meglio il campionato, con due sconfitte consecutive. I blucerchiati dovranno affrontare un altro test importante, ...

