Positivo al covid bimbo di 8 mesi | ricoverato in gravi condizioni ad Ancona

Teramo - Un bimbo di appena 8 mesi è stato ricoverato nella giornata di domenica nell'ospedale Salesi di Ascoli Piceno. I genitori del bimbo, di Martinsicuro, hanno contattato la loro pediatra perchè il loro bambino presentava febbre alta e problemi respiratori, la dottoressa una volta visitato il piccolo ha diagnosticato la possibilità di contagio covid, ed ha immediatamente deciso il ricovero nel reparto del covid ospital pediatrico al Salesi, dove il tampone ha confermato la positività.

Ultime Notizie dalla rete : Positivo covid Neonato di 46 giorni positivo al Covid assieme a mamma e papà Il Gazzettino Due casi di positività al Covid-19 registrati a Locorotondo

Aumentano i cittadini di Locorotondo contagiati dal Coronavirus. A renderlo noto è stato il sindaco ... In attesa di prova del tampone, i cittadini entrati a contatto con i pazienti risultati positivi ...

Coronavirus, i dati della settimana: aumentano del 10% i casi, la Campania è la regione con più nuovi positivi

Significa che i casi positivi non aumentano solo perché aumentano i tamponi ... Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid nell'ultima settimana sono state 137, contro le 105 della settimana ...

